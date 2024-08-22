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Школьникам запретили ссылаться на игры и аниме

Источник:
Sibnet.ru
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Российским школьникам, которые в следующем году будут сдавать ОГЭ по русскому языку, запретили ссылаться в заданиях на примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр.

Соответствующие изменения внесены в обновленную редакцию контрольных измерительных материалов на 2025 год, которые на своем сайте опубликовал Федеральный институт педагогических измерений.

Изменения коснулись задания под номером 13.3, в котором школьникам предлагается написать текст-рассуждение на заданную тему. Теперь ученики в качестве аргумента могут приводить только примеры из художественной литературы и классического кинематографа.

«Введено ограничение видов примеров из жизненного опыта: не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра», — говорится в документе.

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Жизнь #Образование
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