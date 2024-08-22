Канал Роналду на YouTube установил рекорды и опередил Месси

Португальский футболист Криштиану Роналду запустил канал на YouTube и установил несколько рекордов на сервисе. Его проект в несколько раз превзошел канал главного «соперника» — аргентинца Лионеля Месси.

Канал Роналду набрал первые 100 тысяч подписчиков за 20 минут — предыдущий рекорд принадлежал британской группе Sideman. Также он быстрее других 1 миллион подписчиков — за 90 минут.

Сейчас на канал подписаны 16,6 миллиона человек. На канал загружено 12 роликов, два из них набрали по 11 миллионов просмотров.

У канала Лионеля Месси, созданного в 2006 году, 2,2 миллиона подписчиков.

Роналду — лидер по количеству подписчиков в соцсетях в мире. У него 112,5 миллиона последователей в X (бывший Twitter), 170 миллионов в Facebook и 636 миллионов в Instagram (две последние соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).