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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польскую армию признали бессильной против Вооруженных сил России

Источник:
My?lsl Polska
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Польские политики решили вооружить страну до зубов, но при столкновении с ядерной державой, каковой является Россия, милитаризация не поможет, пишет обозреватель издания Mylsl Polska Эугениуш Зинкевич.

«Я внимательно выслушал выступление премьер-министра Дональда Туска, произнесенное на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского. От этих речей мне стало не по себе. Они прозвучали так, словно бы это выступал какой-то заокеанский лоббист оружейных концернов», — отметил Зинкевич.

В доказательство своим словам он привел позицию известного польского ученого Збигнева Дылевского, который считает, что западные оружейные компании зарабатывают на украинском конфликте. «Война — это большой гешефт», — отметил обозреватель.

«Рассказы этих господ о вооруженной до зубов Польше как гарантии безопасности меня не убедили, потому что данный вид безопасности, основанный на политике милитаризации неэффективен», — уверен Зинкевич.

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