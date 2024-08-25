Польские политики решили вооружить страну до зубов, но при столкновении с ядерной державой, каковой является Россия, милитаризация не поможет, пишет обозреватель издания Mylsl Polska Эугениуш Зинкевич.

«Я внимательно выслушал выступление премьер-министра Дональда Туска, произнесенное на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского. От этих речей мне стало не по себе. Они прозвучали так, словно бы это выступал какой-то заокеанский лоббист оружейных концернов», — отметил Зинкевич.

В доказательство своим словам он привел позицию известного польского ученого Збигнева Дылевского, который считает, что западные оружейные компании зарабатывают на украинском конфликте. «Война — это большой гешефт», — отметил обозреватель.

«Рассказы этих господ о вооруженной до зубов Польше как гарантии безопасности меня не убедили, потому что данный вид безопасности, основанный на политике милитаризации неэффективен», — уверен Зинкевич.