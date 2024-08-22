Бородина оправдала нового возлюбленного за соцсети

Ведущая Ксения Бородина зарекалась связываться с блогерами-альфонсами, поэтому оправдала ведение соцсетей у нового возлюбленного Николая Сердюкова.

В соцсети у Бородиной спросили, почему она не против того, что у Сердюкова есть соцсети, и он их ведет.

«Мы вместе и странно, что моя страница в нем целиком и полностью, а у него только старые фото. Поэтому иногда он ведет инсту (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), но это не его основной доход и род деятельности», — отметила Бородина.

Она подчеркнула, что ей нравится, как Сердюков оформляет контент в соцсети, но не считает его блогером.

«У Коли интересная работа и насыщенная жизнь, и именно это мне в нем нравится», — добавила ведущая.