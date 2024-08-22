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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Танки Abrams появились на курском направлении

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные подбили на курском направлении американский танк Abrams, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«На фронте у нас пока все очень хорошо, все под контролем. Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один сегодня Abrams на нашем участке "вальнули"», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Кроме этого, по его словам, бойцы российских подразделений уничтожили несколько артиллерийских установок разного калибра и несколько пунктов управления.

Ранее сообщалось о, как минимум, 15-ти танках Abrams, уничтоженных российскими войсками в ходе специальной военной операции.

Всего США передали Вооруженным силам Украины 31 танк M1A1 Abrams. Эта уставревшая модификация машины, принятая на вооружении еще в 1984 году. 

Пентагон специально упростил переданные Украине танки. С них демонтировали элементы, в которых применены секретные технологии, в частности, многослойную броню с наполнением из обедненного урана.


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