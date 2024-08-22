Взрыв обрушил перекрытия в жилом доме в Пермском крае

Последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в городе Кизеле

Перекрытия между третьим и четвертым этажами жилого дома в городе Кизеле Пермского края обрушились после взрыва газовоздушной смеси, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в четырехэтажном жилом доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и третьим этажами, загорания нет», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что спасатели достали из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей.

«По оперативной информации эвакуировано 16 человек, к сожалению, имеется пострадавший. Мужчина госпитализирован», — добавили в МЧС.