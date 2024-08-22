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Режиссер Тодд Филлипс поставил на «Джокере» точку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Джокер»

Режиссер фильма Тодд Филлипс, снявший фильмы «Джокер» и «Джокер: Безумие на двоих» заявил, что не планирует делать продолжение истории.

«Было весело играть в этой песочнице в двух фильмах, но я думаю, что в этой вселенной мы сказали все, что хотели», — сказал он в интервью Variety.

Первый фильм «Джокер» Филлипса вышел в 2019 году. Картина была представлена в 11 номинациях «Оскара» и получила две статуэтки за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и лучший саундтрек.

Вторая часть — «Джокер. Безумие на двоих» выйдет осенью. В нем у Джокера появится возлюбленная, которую сыграла Леди Гага.

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