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Генштаб Ирана назвал ложью данные о гибели президента из‑за перегруза

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси
Фото: Mina Noei / CC BY 4.0

Иранские спецслужбы признали гибель президента страны Эбрахима Раиси при крушении вертолета в мае несчастным случаем, одним из его факторов мог быть перегруз. Генштаб Вооруженных сил Ирана назвал подобные заявления ложью.

Иранское агентство Fars со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило о завершении расследования гибели Раиси. Вылет вертолета с задержкой, когда погодные условия заметно ухудшились, и перегруз стали причинами крушения воздушного судна.

На борту вертолета находилось на два человека больше, чем требуют правила безопасности. При попытке набрать высоту вертолету не хватило мощности, и борт задел гору, сообщалось в материале.

В ходе расследования было опрошено порядка 30 тысяч человек, и все сведения опровергали человеческий фактор как возможную причину крушения. Кроме того, спецслужбы не выявили признаки саботажа или следы химикатов на борту.

«Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолета стало нахождение на борту еще двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолета не хватило мощности набрать необходимую высоту, — ложь», — заявило управление иранского Генштаба по связям с общественностью.

Генштаб рекомендовал СМИ впредь согласовывать все публикации, касающиеся обороны и безопасности страны.

Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту находились еще семь человек.

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