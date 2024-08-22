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Apple признана самой дорогой технологической компанией

Источник:
ТАСС
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Корпорация Apple в 2024 году заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов технологических компаний, следует из отчета международной консалтинговой организации Brand Finance.

Стоимость бренда Apple увеличилась с 2023 года на 74%, достигнув отметки в 516,6 миллиарда долларов. Корпорация Microsoft заняла вторую строчку в списке, стоимость ее бренда составила 340,4 миллиарда (рост на 78%).

На третьем месте осталась компания Google, стоимость бренда которой оценивается в 333,4 миллиарда долларов (данных о приросте не приводится). Amazon расположилась на четвертом месте, стоимость ее бренда составила 308,9 миллиарда (рост на 3,2%).

При этом наиболее быстрый рост (на 163%) продемонстрировала компания Nvidia, поднявшись с момента составления прошлого рейтинга на 19 позиций и заняв 10-е место со стоимостью в 44,5 миллиарда долларов.

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Топ комментариев

corrector

Ну так Москву защищают получше нефтебаз в Ростовской области..

Asd10

А за что благодарить то? За создание письменности, государственности, за приобщение к цивилизации, за...

WIDESCREEN

Называли бы уж все своими именами,бедные становятся беднее богатые становятся богаче

WIDESCREEN

Для начала надо отрезать пути снабжения ВСУ.А так хоть завыдавливайся