Корпорация Apple в 2024 году заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов технологических компаний, следует из отчета международной консалтинговой организации Brand Finance.

Стоимость бренда Apple увеличилась с 2023 года на 74%, достигнув отметки в 516,6 миллиарда долларов. Корпорация Microsoft заняла вторую строчку в списке, стоимость ее бренда составила 340,4 миллиарда (рост на 78%).

На третьем месте осталась компания Google, стоимость бренда которой оценивается в 333,4 миллиарда долларов (данных о приросте не приводится). Amazon расположилась на четвертом месте, стоимость ее бренда составила 308,9 миллиарда (рост на 3,2%).

При этом наиболее быстрый рост (на 163%) продемонстрировала компания Nvidia, поднявшись с момента составления прошлого рейтинга на 19 позиций и заняв 10-е место со стоимостью в 44,5 миллиарда долларов.