Корпорация Apple в 2024 году заняла первое место в рейтинге
самых дорогих брендов технологических компаний, следует из отчета международной
консалтинговой организации Brand Finance.
Стоимость бренда Apple увеличилась с 2023 года на 74%,
достигнув отметки в 516,6 миллиарда долларов. Корпорация Microsoft заняла
вторую строчку в списке, стоимость ее бренда составила 340,4 миллиарда (рост на
78%).
На третьем месте осталась компания Google, стоимость бренда
которой оценивается в 333,4 миллиарда долларов (данных о приросте не
приводится). Amazon расположилась на четвертом месте, стоимость ее бренда
составила 308,9 миллиарда (рост на 3,2%).
При этом наиболее быстрый рост (на 163%) продемонстрировала
компания Nvidia, поднявшись с момента составления прошлого рейтинга на 19
позиций и заняв 10-е место со стоимостью в 44,5 миллиарда долларов.