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Кеннеди выйдет из президентской гонки в пользу Трампа

Источник:
РБК
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Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший планирует выйти из президентской гонки и поддержит республиканца Дональда Трампа в обмен на должность в его администрации

Выход Кеннеди из гонки станет финалом одной из наиболее странных и удивительно продолжительной попытки баллотироваться на пост президента, которую предпринял политик не от Демократической или Республиканской партии, пишет New York Times.

Поддержка Трампа-республиканца станет ошеломляющим решением для потомка одной из самых известных династий демократических политиков в США: Роберт Кеннеди-младший родился в семье Роберта Кеннеди, младшего брата президента Джона Кеннеди, приводит РБК мнение американских экспертов.

Трамп публично пообещал взять Кеннеди-младшего в свою команду, если тот снимется с гонки. Этому предшествовали недели переговоров между их штабами. 

Сейчас Кеннеди поддерживают в среднем 4,7% избирателей, следует из результатов последних опросов. Лидер гонки — демократ Камала Харрис с 47%, с небольшим отставанием за ней следует Трамп с 43,7%.

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corrector

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WIDESCREEN

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WIDESCREEN

Для начала надо отрезать пути снабжения ВСУ.А так хоть завыдавливайся