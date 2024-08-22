Кеннеди выйдет из президентской гонки в пользу Трампа

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший планирует выйти из президентской гонки и поддержит республиканца Дональда Трампа в обмен на должность в его администрации

Выход Кеннеди из гонки станет финалом одной из наиболее странных и удивительно продолжительной попытки баллотироваться на пост президента, которую предпринял политик не от Демократической или Республиканской партии, пишет New York Times.

Поддержка Трампа-республиканца станет ошеломляющим решением для потомка одной из самых известных династий демократических политиков в США: Роберт Кеннеди-младший родился в семье Роберта Кеннеди, младшего брата президента Джона Кеннеди, приводит РБК мнение американских экспертов.

Трамп публично пообещал взять Кеннеди-младшего в свою команду, если тот снимется с гонки. Этому предшествовали недели переговоров между их штабами.

Сейчас Кеннеди поддерживают в среднем 4,7% избирателей, следует из результатов последних опросов. Лидер гонки — демократ Камала Харрис с 47%, с небольшим отставанием за ней следует Трамп с 43,7%.