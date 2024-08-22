Экономисты заметили нестандартный рост неравенства доходов в России

Показатель бедности в России упал до рекордно низкого уровня, но при этом растет уровень неравенства, такое сочетание тенденций — нестандартная ситуация, такой вывод сделали экономисты.

Показатель бедности в России упал до уровня 8,5%. Реальные доходы в 2023 году выросли на рекордные 5,6%, а за первые полгода 2024 года — на 7,4%, приводит Forbes аналитическую записку «Благосостояние населения: неравномерный рост» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Хотя бедность снижается, уровень неравенства растет, как в доходах, так и в потреблении. Это нестандартная ситуация, подчеркивается в исследовании. Обычно такое происходит на фоне разнонаправленной динамики доходов бедных и богатых.

Снижение уровня бедности происходит в первую очередь благодаря мерам поддержки малоимущих, которые стали активно вводиться со времени пандемии коронавируса.

Зарплаты же увеличиваются неравномерно: почти в два раза выросла доля людей, доходы которых превышают 100 тысяч рублей: в 2021 году она составляла 5,7% населения, в 2023 году — уже 10%.

Этот процесс начался в пандемию, когда выросли доходы медицинских сотрудников и в ИТ-сфере. После начала СВО к категории россиян с опережающим ростом доходов добавились участники военной операции, зарплаты которых более чем вдвое превышают средние зарплаты по стране, а также сотрудники сфер, в которых растет производство благодаря замещению импорта: химическая промышленность, машиностроение и другие.