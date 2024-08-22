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Фильм-фантастика «Пираты галактики Барракуда» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Пираты галактики Барракуда»

Российский фантастический фильм «Пираты галактики Барракуда» с актерами-детьми в главных ролях вышел в прокат.

По сюжету, на Землю попадает космический пират из далекой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде.

В итоге пират случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача — не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему.

Главные роли в фильме сыграли Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен. Взрослые роли достались Юрию Колокольникову, Лукерье Ильяшенко, Роману Курцыну, Софье Лебедевой.

Кроме российского фильма, в прокате с 22 августа в кино появятся британский боевик «Ворон», немецкие мультфильм «Гиганты Ла-Манша» и драма «Однажды мы расскажем друг другу все», американские боевик «Стрелок» и комедийный триллер «Идеальный лжец».

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corrector

Ну так Москву защищают получше нефтебаз в Ростовской области..

Asd10

А за что благодарить то? За создание письменности, государственности, за приобщение к цивилизации, за...

WIDESCREEN

Называли бы уж все своими именами,бедные становятся беднее богатые становятся богаче

WIDESCREEN

Для начала надо отрезать пути снабжения ВСУ.А так хоть завыдавливайся