Казахстан отверг упреки Лукашенко в неблагодарности к России

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с послом Белоруссии Павлом Утюпиным призвал Минск объективно оценивать позицию Астаны во внешней политике, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несколько стран постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать». Он упомянул в этой связи Казахстан, напомнив, о российской помощи во время массовых беспорядков в республике в январе 2022 года.

Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

«Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность», — пояснила пресс-служба МИД.