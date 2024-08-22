ГОСТ на школьную форму утвердят в сентябре

Новый стандарт школьной формы могут утвердить уже в сентябре, сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Стандарт будет касаться повседневной и торжественной одежды учащихся классов начальной, средней и общей школы. Форма должна будет соответствовать деловому стилю, рассказали «Известиям» в Росстандарте, который разработал ГОСТ.

Документ разрешит носить символику школы, но запретит ношение обозначений неформальных молодежных движений, пропагандирующих противоправное поведение.

Предписания будут базовыми. ГОСТ будет включать такие параметры, как способность пропускать воздух и удерживать влагу, высокую прочность, устойчивость к катышкам.

ГОСТ станет маркером качества для потребителя, а не инструментом контроля. Производители могут применять его по своему желанию, он добровольный, отметили в Росстандарте.