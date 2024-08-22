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ГОСТ на школьную форму утвердят в сентябре

Источник:
«Известия»
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Новый стандарт школьной формы могут утвердить уже в сентябре, сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Стандарт будет касаться повседневной и торжественной одежды учащихся классов начальной, средней и общей школы. Форма должна будет соответствовать деловому стилю, рассказали «Известиям» в Росстандарте, который разработал ГОСТ.

Документ разрешит носить символику школы, но запретит ношение обозначений неформальных молодежных движений, пропагандирующих противоправное поведение.

Предписания будут базовыми. ГОСТ будет включать такие параметры, как способность пропускать воздух и удерживать влагу, высокую прочность, устойчивость к катышкам. 

ГОСТ станет маркером качества для потребителя, а не инструментом контроля. Производители могут применять его по своему желанию, он добровольный, отметили в Росстандарте.

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corrector

Ну так Москву защищают получше нефтебаз в Ростовской области..

WIDESCREEN

Для начала надо отрезать пути снабжения ВСУ.А так хоть завыдавливайся

CaRdan

Увы, но на западе - это общая практика бросать стариков в дома престарелых. Довелось в свое время с благотворительностью...

pepelmetal

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