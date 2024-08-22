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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

«В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ по Брянской области и подразделениями вооруженных сил. Противнику нанесено огневое поражение», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, обстановку на месте боестолкновения удалось стабилизировать, она находится под контролем регионального оперативного штаба.

Климовский район находится на юго-западе Брянской области и граничит с Черниговской областью Украины.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

corrector

Ну так Москву защищают получше нефтебаз в Ростовской области..

WIDESCREEN

Для начала надо отрезать пути снабжения ВСУ.А так хоть завыдавливайся

CaRdan

Увы, но на западе - это общая практика бросать стариков в дома престарелых. Довелось в свое время с благотворительностью...

pepelmetal

Антифашистская организация расширяется)