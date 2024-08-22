Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

«В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ по Брянской области и подразделениями вооруженных сил. Противнику нанесено огневое поражение», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, обстановку на месте боестолкновения удалось стабилизировать, она находится под контролем регионального оперативного штаба.

Климовский район находится на юго-западе Брянской области и граничит с Черниговской областью Украины.