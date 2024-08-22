Адам Кадыров сделал фото с Путиным и показал ему навыки стрельбы

Сын главы Чечни Рамзан Кадыров Адам сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным и продемонстрировал ему навыки стрельбы.

На фото Кадыров и глава государства позируют у трапа самолета. Снимок юноша опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он никак не подписал его.

Видео, на котором Адам стреляет по мишеням на учебной площадке, опубликовал депутат Госдумы Адам Делимханов в телеграм-канале.

За сыном Кадырова наблюдают глава региона, президент России и другие представители делегации, прибывшие в Чечню с визитом.

Адаму Кадырову 16 лет, он куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Также возглавляет отдел обеспечения безопасности отца. Адам — обладатель множества региональных наград, Герой Чечни. Почетные звания он начал получать, после того как глава Чечни опубликовал видео, на котором молодой человек избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Рамзан Кадыров тогда заявил, что гордится сыном.