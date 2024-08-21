Раскрыта тайна самого знаменитого инопланетного сигнала

Ученые раскрыли загадку знаменитого сигнала «Wow!», принятого на Земле 15 августа 1977 года американским радиотелескопом Big Ear в штате Огайо в рамках программы SETI. С помощью этой программы велся поиск возможных сообщений инопланетных цивилизаций.

Периодический сигнал продолжался 72 секунды и после этого не повторялся. Получивший его ученый был так взволнован, что на листе с данными написал «Wow!». Сигнал считается самым значимым из зафиксированных потенциальных сообщений инопланетян.

В ходе изучения сигнала исследователи исключили его техногенное происхождение от помех на Земле. Кроме этого, было исключено нахождение источника сигнала внутри Солнечной системы, так как он все время оставался неподвижен.

Фрагмент распечатки полученного сигнала с пометкой «Wow!» Фото : NAAPO

Чтобы выяснить его природу исследователи изучили архивные данные обсерватории Аресибо, пытаясь найти схожие сигнатуры. Оказалось, что похожий сигнал на частоте нейтрального водорода в 1420 МГц был обнаружен в районе близкого к Земле красного карлика Тигардена.

После дополнительного моделирования ученые пришли к выводу, что сигнал «Wow!» является природным — его породила нейтронная звезда и облако холодного нейтрального водорода перед ней, которое соответствующим образом усилило сообщение.

Выброс излучения нейтронной звезды «накачал» энергией облако нейтрального водорода, которое испустило сигнал. Исследователи отмечают, что фактически земляне зафиксировали работу водородного мазера естественного происхождения.