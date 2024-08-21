НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раскрыта тайна самого знаменитого инопланетного сигнала

Источник:
Sciencealert
219 1

Ученые раскрыли загадку знаменитого сигнала «Wow!», принятого на Земле 15 августа 1977 года американским радиотелескопом Big Ear в штате Огайо в рамках программы SETI. С помощью этой программы велся поиск возможных сообщений инопланетных цивилизаций.

Периодический сигнал продолжался 72 секунды и после этого не повторялся. Получивший его ученый был так взволнован, что на листе с данными написал «Wow!». Сигнал считается самым значимым из зафиксированных потенциальных сообщений инопланетян.

В ходе изучения сигнала исследователи исключили его техногенное происхождение от помех на Земле. Кроме этого, было исключено нахождение источника сигнала внутри Солнечной системы, так как он все время оставался неподвижен.

Фрагмент распечатки полученного сигнала с пометкой «Wow!»
Фрагмент распечатки полученного сигнала с пометкой «Wow!»
Фото: NAAPO

Чтобы выяснить его природу исследователи изучили архивные данные обсерватории Аресибо, пытаясь найти схожие сигнатуры. Оказалось, что похожий сигнал на частоте нейтрального водорода в 1420 МГц был обнаружен в районе близкого к Земле красного карлика Тигардена.

После дополнительного моделирования ученые пришли к выводу, что сигнал «Wow!» является природным — его породила нейтронная звезда и облако холодного нейтрального водорода перед ней, которое соответствующим образом усилило сообщение.

Выброс излучения нейтронной звезды «накачал» энергией облако нейтрального водорода, которое испустило сигнал. Исследователи отмечают, что фактически земляне зафиксировали работу водородного мазера естественного происхождения.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Суперлуна над Новосибирском оказалась зловещей. ФОТО
Суперлуна взошла над Россией
Ученые узнали, можно ли варить пиво в космосе
Названо самое холодное место в Солнечной системе
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах
Путин назначил племянницу статс‑секретарем Минобороны
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
Байден одобрил секретную программу использования ядерного оружия
Российский Т-80 получил «царь-мангал»
Раскрыта тайна самого знаменитого инопланетного сигнала
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
64
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
58
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
34
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок
27
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области