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Песни без потери качества появились в «Яндекс Музыке»

Источник:
Sibnet.ru
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Композиции в формате FLAC, поддерживающем сжатие без потери качества звука, появились на платформе «Яндекс Музыка».

При этом слушать музыку в новом формате могут все пользователи со стандартной подпиской «Яндекс Плюс» без необходимости подключать дополнительные опции, отмечает пресс-служба компании.

Чтобы включить поддержку FLAC на устройстве, необходимо перейти в настройки звука в настольном или мобильном приложении и выбрать «Превосходное» качество — если данная композиция присутствует в формате lossless, то будет выбран этот вариант.

Теперь для пользователей «Яндекс Музыки» доступны три формата звука. «Экономичное» качество подходит пользователям с ограниченным ресурсом трафика. «Оптимальное» предполагает сбалансированное звучание.

«Превосходное» рекомендовано при прослушивании музыки на домашних и автомобильных системах, а также на высококачественных наушниках. Все три варианта доступны с базовой подпиской «Яндекс Плюс» без доплат.

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