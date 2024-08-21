Композиции в формате FLAC, поддерживающем сжатие без потери качества звука, появились на платформе «Яндекс Музыка».

При этом слушать музыку в новом формате могут все пользователи со стандартной подпиской «Яндекс Плюс» без необходимости подключать дополнительные опции, отмечает пресс-служба компании.

Чтобы включить поддержку FLAC на устройстве, необходимо перейти в настройки звука в настольном или мобильном приложении и выбрать «Превосходное» качество — если данная композиция присутствует в формате lossless, то будет выбран этот вариант.

Теперь для пользователей «Яндекс Музыки» доступны три формата звука. «Экономичное» качество подходит пользователям с ограниченным ресурсом трафика. «Оптимальное» предполагает сбалансированное звучание.

«Превосходное» рекомендовано при прослушивании музыки на домашних и автомобильных системах, а также на высококачественных наушниках. Все три варианта доступны с базовой подпиской «Яндекс Плюс» без доплат.