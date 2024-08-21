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Российский Т-80 получил «царь-мангал»

Источник:
Sibnet.ru
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Экипаж российского танка Т-80 построил «царь-мангал» для защиты от беспилотников с вентиляцией и походной койкой.

Бронетехнику покрыли квадратной конструкцией из прочной стали, которая напоминает перевернутый мангал, передает телеканал «Звезда». На ней установили решетки для вентиляции, а также добавили походную кровать.

«Царь-мангал» на Т-80
«Царь-мангал» на Т-80
Фото: © телеканал «Звезда»

В результате танкисты с комфортом могут отдыхать под защитой дополнительной брони между штурмами. Отмечается, что обзор после такой модернизации боевой машины ограничен, но зато она лучше подходит для штурмов.

Первые «мангалы» сплошного типа стали устанавливать на российских танках этим летом. Фактически, такая конструкция представляет собой сплошной защитный экран от FPV-дронов из металлических листов.

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