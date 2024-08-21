Украинский Рембо назвал самое страшное российское оружие

Боец ВСУ с позывным «Рембо» признался украинским журналистам, что боится российских беспилотных летательных аппаратов.

«Больше всего боюсь дронов. Артиллерия работает хаотично, а дроны — это уже все... Я думаю, что это не только мой страх, но и большинства военных», — сказал «Рембо» в интервью украинскому изданию «Общественное».

По его словам, еще одним страшным оружием Вооруженных сил РФ является артиллерия, перед которой ВСУ бессильны. В бою «главное смириться, что с артиллерией ты ничего не можешь поделать», отметил он.

По оценке экспертов, российские военнослужащие в ходе спецоперации применяют беспилотники сотнями в сутки. По данным некоторых источников, на текущий момент порядка 75% потерь ВСУ связано с дронами.