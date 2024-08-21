Новым российским гражданам ограничат покупку оружия

Госдума рассмотрит законопроект, которым предлагается ввести временные ограничения на приобретение оружия для лиц, которые стали гражданами России. Документ опубликован в думской базе данных.

Сейчас иностранцы сразу после получения российского гражданства оформляют соответствующие разрешения и приобретают огнестрельное оружие. Однако зачастую они не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, говорится в пояснительной записке.

Авторы документа предлагают установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее десяти лет.

Также предлагается ввести норму, по которой лица, имеющие российское гражданство менее пяти лет, не имеют права на приобретение аэрозольных устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковых устройств, метательного оружия.