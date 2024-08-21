Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области

Российская армия начала «выдавливание» ВСУ в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, продвижение украинских войск в российском регионе полностью остановлено.

«К тому моменту, когда нас сюда перебрасывали, они активно продвигались. Ну и могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно», — сказал генерал в эфире «Первого канала».

Алаудинов добавил, что за время боевых действий ВСУ понесли «очень большие» потери. По словам командира «Ахмата», командование украинской армии уже приняло решение вывести часть войск из Курской области, скорее всего, их перебросят на другое направление.

Ранее генерал назвал примерный срок окончания боев в Курской области. По его мнению, это произойдет «в ближайшие два-три месяца». Глава спецназа «Ахмат» считает, что к тому времени может завершиться и специальная военная операция в целом.