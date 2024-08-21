Lada Vesta получила систему курсовой устойчивости

АвтоВАЗ начал производство автомобилей Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости ESC, сообщает пресс-служба автозавода.

«ESC вернулась на Lada Vesta благодаря локализации в РФ. Система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления», — говорится в сообщении.

В частности, ESC играет роль противозаносной системы, противобуксовочной системы, помощника при старте на уклоне, антиблокировочной системы тормозов, также она позволяет включать аварийную сигнализацию в случае экстренного торможения.

Дополнительно АвтоВАЗ вернул на Lada Vesta камеру заднего вида с динамическими линиями, датчики дождя и света, двухцветные литые диски диаметром 16 дюймов.