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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Vesta получила систему курсовой устойчивости

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ начал производство автомобилей Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости ESC, сообщает пресс-служба автозавода.

«ESC вернулась на Lada Vesta благодаря локализации в РФ. Система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления», — говорится в сообщении.

В частности, ESC играет роль противозаносной системы, противобуксовочной системы, помощника при старте на уклоне, антиблокировочной системы тормозов, также она позволяет включать аварийную сигнализацию в случае экстренного торможения.

Дополнительно АвтоВАЗ вернул на Lada Vesta камеру заднего вида с динамическими линиями, датчики дождя и света, двухцветные литые диски диаметром 16 дюймов.

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Тема: Русские машины
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Топ комментариев

nicollaich

Говорящяя американская престарелая самоходная игрушка.

corrector

у них других забот кроме Путина нет.. пфф..

scorpion2777

Давно известно что армянский коньяк гуано

c2h5oh76

для тебя-мр3, для любителей звука- аналог, или не твое, значит не нужно? слушай музыку со смартфона...