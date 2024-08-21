НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден одобрил секретную программу использования ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
508 7

Президент США Джо Байден в марте утвердил засекреченную ядерную стратегию под названием «Руководство по использованию ядерного оружия».

Документ направлен на подготовку США «к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи», пишет The New York Times. Отмечается, что решение было принято на фоне «быстрого расширения ядерного арсенала Китая».

Пентагон уверен, что в течение следующего десятилетия Китай по запасам и разнообразию ядерного оружия сможет конкурировать с США и Россией. При этом США рассчитывают сохранить лидерство в сфере ядерного вооружения.

Стратегия обновляется каждые четыре года, но она настолько засекречена, что ее нет в электронном виде, отмечает издание. Документ распространяется только среди некоторых должных лиц из сферы национальной безопасности и генералов.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира в прошлом году все девять государств, обладающих ядерным оружием (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея), продолжали модернизировать свои арсеналы.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Байден пообещал, что Харрис не склонится перед Путиным
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сбербанк изменил вход в личный кабинет с компьютера
«Мир танков» получит самое масштабное обновление
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Жириновский предсказал вторжение ВСУ в Курскую область
Обсуждение (7)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
57
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
29
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
25
Ушел из жизни Ален Делон
25
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок