Байден одобрил секретную программу использования ядерного оружия

Президент США Джо Байден в марте утвердил засекреченную ядерную стратегию под названием «Руководство по использованию ядерного оружия».

Документ направлен на подготовку США «к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи», пишет The New York Times. Отмечается, что решение было принято на фоне «быстрого расширения ядерного арсенала Китая».

Пентагон уверен, что в течение следующего десятилетия Китай по запасам и разнообразию ядерного оружия сможет конкурировать с США и Россией. При этом США рассчитывают сохранить лидерство в сфере ядерного вооружения.

Стратегия обновляется каждые четыре года, но она настолько засекречена, что ее нет в электронном виде, отмечает издание. Документ распространяется только среди некоторых должных лиц из сферы национальной безопасности и генералов.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира в прошлом году все девять государств, обладающих ядерным оружием (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея), продолжали модернизировать свои арсеналы.