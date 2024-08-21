Переоформление жилья на родителей при разводе признали незаконным

Верховный суд признал незаконным переоформление жилья на родителей в случае развода. Решение вынесено при рассмотрении дела бывших супругов из Белгородской области.

При разводе граждане решили поделить имущество через суд. Речь идет о двух однокомнатных квартирах. При этом муж сначала перевел деньги за недвижимость на банковский счет своей матери и затем заключил договор о покупке жилья, пишет «Коммерсантъ».

Оплатила квартиры мать мужчины, предоставив сыну беспроцентный заем. В результате недвижимость оформили на имя мужа, но впоследствии он передал квартиры матери в качестве отступных по договорам займа.

Из-за этого, когда мужчина разводился, суд не признал упомянутое жилье совместно нажитым имуществом супругов и решил его не делить. После этого за рассмотрение дела взялся Верховный суд РФ, который вынес иное решение.

Как отметили в инстанции, при покупке недвижимости муж перевел своей матери деньги, которые он и его жена заработали вместе. В связи с этим у женщины есть право претендовать на долю в квартирах, даже если она не обжаловала договоры займа и отступных.

Верховный суд постановил, что при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов такое имущество или его стоимость должны в обязательном порядке учитываться.