Олимпийская чемпионка Степанова объявила о беременности

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова пропустит новый сезон из-за беременности, об этом она сообщила в телеграм-канале.

«В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой», — написала Степанова под фотографиями с детской кроваткой.

Спортсменка добавила, что вернется на лыжню в олимпийском сезоне-2025/2026.

Лыжница никогда не рассказывала, кто ее молодой человек или муж. В апреле в интервью «Матч ТВ» она делилась, что у нее есть любимый мужчина, который вдохновляет ее каждый день, в том числе и на новые победы.

Степанова вошла в историю как самая молодая российская олимпийская чемпионка в истории лыжных гонок, она завоевала золото в эстафете в возрасте 21 года и 39 дней.

Этим летом Степанова стала одной из участниц «попа-челленджа», когда спортсменки выкладывали в соцсетях фотографии ягодиц. Тогда она писала, что ягодицы «играют важнейшую роль в улучшении демографии».