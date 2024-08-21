УАЗ «Буханка» эволюционировала до экологичного двигателя

Ульяновский автомобильный завод стал предлагать внедорожник УАЗ СГР «Буханка» с двигателем стандарта Евро-5, сообщается на сайте предприятия.

Автомобиль можно оснастить двигателем ЗМЗ-409055 (Евро-5) мощностью 112 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач от китайской компании BAIC. Доплата за экологичный мотор составит 20 тысяч рублей.

Минимальная стоимость бортовой версии «Буханки» составит 1,45 миллиона рублей. Самая дорогая модификация — «Экспедиция». За нее просят 1,74 миллиона рублей.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр призывал убрать «Буханку» с дорог общего пользования, так как машина не отвечает современным нормам безопасности.