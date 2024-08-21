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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ «Буханка» эволюционировала до экологичного двигателя

Источник:
Sibnet.ru
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Ульяновский автомобильный завод стал предлагать внедорожник УАЗ СГР «Буханка» с двигателем стандарта Евро-5, сообщается на сайте предприятия.

Автомобиль можно оснастить двигателем ЗМЗ-409055 (Евро-5) мощностью 112 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач от китайской компании BAIC. Доплата за экологичный мотор составит 20 тысяч рублей.

Минимальная стоимость бортовой версии «Буханки» составит 1,45 миллиона рублей. Самая дорогая модификация — «Экспедиция». За нее просят 1,74 миллиона рублей.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр призывал убрать «Буханку» с дорог общего пользования, так как машина не отвечает современным нормам безопасности.

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nicollaich

Говорящяя американская престарелая самоходная игрушка.

corrector

у них других забот кроме Путина нет.. пфф..

scorpion2777

Давно известно что армянский коньяк гуано

c2h5oh76

для тебя-мр3, для любителей звука- аналог, или не твое, значит не нужно? слушай музыку со смартфона...