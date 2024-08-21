Медведев назвал условие для переговоров с Украиной

Переговоры с официальным Киевом начнутся только после «полного разгрома» украинской армии, написал в своем телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что атака Украины на Курскую область показала, что достичь мира возможно только военным путем. «Больше никаких переговоров до полного разгрома врага!», — заявил российский политик.

Медведев также подчеркнул, что «в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан», в который Россия могла угодить, если бы вела ранние переговоры о мире «с неясными перспективами и последствиями».

После атаки на Курскую область президент России Владимир Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто «беспощадно атакует мирных граждан и гражданскую инфраструктуру или создает угрозы для объектов ядерной энергетики».