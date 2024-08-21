Два новых наставника появятся в шоу «Голос. Дети»

Дима Билан, Юлианна Караулова и JONY станут наставниками нового сезона проекта «Голос. Дети». Об этом рассказала Караулова в соцсети.

«Я буду наставницей нового сезона "Голос. Дети"! Вместе с Димой Биланом и Джони будем открывать новые таланты и бороться с нашими командами за победу и вашу любовь», — написала певица.

Для Карауловой и JONY участие в детском «Голосе» станет дебютом, а Билан уже занимал кресло наставника в нескольких сезонах.

Певица отметила, что ей не терпится окунуться в атмосферу музыкального проекта. Дата премьеры шоу «Голос. Дети» пока не объявлена.