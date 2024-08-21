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Два новых наставника появятся в шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @yulianna_karaulova

Дима Билан, Юлианна Караулова и JONY станут наставниками нового сезона проекта «Голос. Дети». Об этом рассказала Караулова в соцсети.

«Я буду наставницей нового сезона "Голос. Дети"! Вместе с Димой Биланом и Джони будем открывать новые таланты и бороться с нашими командами за победу и вашу любовь», — написала певица.

Для Карауловой и JONY участие в детском «Голосе» станет дебютом, а Билан уже занимал кресло наставника в нескольких сезонах.

Певица отметила, что ей не терпится окунуться в атмосферу музыкального проекта. Дата премьеры шоу «Голос. Дети» пока не объявлена.

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Топ комментариев

nicollaich

Говорящяя американская престарелая самоходная игрушка.

corrector

у них других забот кроме Путина нет.. пфф..

scorpion2777

Давно известно что армянский коньяк гуано

c2h5oh76

для тебя-мр3, для любителей звука- аналог, или не твое, значит не нужно? слушай музыку со смартфона...