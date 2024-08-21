Компания VK «убила» мессенджер «Mail.ru Агент»

Компания VK объявила о завершении работы мессенджера «Mail.ru Агент», соответствующее сообщение появилось на официальном сайте программы. Сервис был запущен в 2003 году и перестал функционировать 20 августа.

На протяжении многих лет «Mail.ru Агент» был одним из основных инструментов для общения и обмена файлами в России. В 2008 году сервис интегрировался с социальной сетью «Мой Мир», а также получил поддержку протокола ICQ.

Сейчас пользователям при попытке открыть сайт проекта предлагают перейти на современные альтернативы. Например, с друзьями можно продолжить общение в сервисе VK Мессенджер. В качестве инструмента для деловых переписок рекомендуется VK WorkSpace.

После закрытия «Mail.ru Агент» пользователям посоветовали сохранить важные файлы и переписку на компьютер, чтобы не потерять данные.