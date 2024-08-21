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Компания VK «убила» мессенджер «Mail.ru Агент»

Источник:
Sibnet.ru
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Компания VK объявила о завершении работы мессенджера «Mail.ru Агент», соответствующее сообщение появилось на официальном сайте программы. Сервис был запущен в 2003 году и перестал функционировать 20 августа.

На протяжении многих лет «Mail.ru Агент» был одним из основных инструментов для общения и обмена файлами в России. В 2008 году сервис интегрировался с социальной сетью «Мой Мир», а также получил поддержку протокола ICQ.

Сейчас пользователям при попытке открыть сайт проекта предлагают перейти на современные альтернативы. Например, с друзьями можно продолжить общение в сервисе VK Мессенджер. В качестве инструмента для деловых переписок рекомендуется VK WorkSpace.

После закрытия «Mail.ru Агент» пользователям посоветовали сохранить важные файлы и переписку на компьютер, чтобы не потерять данные.

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Топ комментариев

AKA-55

Хочет срочников,окей!Пускай отправят его единоверцев с кавказа,а чего нет?)

nicollaich

Говорящяя американская престарелая самоходная игрушка.

SDJ

А в это время бородачей грабящих салоны сотовой связи будут набирать в тыл. Конечно не факт, что это...

-БЕРКУТ-

как будто до этого срочников не отправляли? этот дядя точно на сво находится?да и учитывая какая у нас...