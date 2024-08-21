НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Собянин заявил об отражении одной из самых масштабных атак дронов

Источник:
Sibnet.ru
455 1

Ночная атака дронов, летевших на Москву в ночь на среду, стала одной из самых масштабных за все время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время», — написал Собянин в телеграм-канале.

О первом сбитом в Подольске беспилотнике мэр Москвы сообщил в 03.02. Девятый и десятый по счету БПЛА, летевшие к Москве, были уничтожены около 04.40.

Атаке беспилотников ночью, помимо Подмосковья, подверглись также Брянская и Тульская области. В Брянской были уничтожены 18 БПЛА, в Тульской — два. На западе Ростовской области сбили ракету.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Катание на самокате с ванной в Красноярке заинтересовало полицию
ВСУ ударили по торговому центру в Донецке
Масштабное отключение электричества произошло в Приморье
Один из пилотов упавшего Ту-22 в Иркутской области скончался
смотреть все
ЧП #Происшествия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сбербанк изменил вход в личный кабинет с компьютера
«Мир танков» получит самое масштабное обновление
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Жириновский предсказал вторжение ВСУ в Курскую область
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
57
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
25
Ушел из жизни Ален Делон
21
Российские вертолеты Ка-52 разбомбили колонну ВСУ. ВИДЕО
19
Жириновский предсказал вторжение ВСУ в Курскую область