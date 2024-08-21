Собянин заявил об отражении одной из самых масштабных атак дронов

Ночная атака дронов, летевших на Москву в ночь на среду, стала одной из самых масштабных за все время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время», — написал Собянин в телеграм-канале.

О первом сбитом в Подольске беспилотнике мэр Москвы сообщил в 03.02. Девятый и десятый по счету БПЛА, летевшие к Москве, были уничтожены около 04.40.

Атаке беспилотников ночью, помимо Подмосковья, подверглись также Брянская и Тульская области. В Брянской были уничтожены 18 БПЛА, в Тульской — два. На западе Ростовской области сбили ракету.