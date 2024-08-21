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Вышел тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского появился в Сети.

В премьерном тизере показали всех главных героев. Раскольникова сыграл Иван Янковский, его друга Разумихина — Тихон Жизневский. В роли сестры Раскольникова Любовь Аксенава, а Соней Мармеладовой стала Алена Михайлова.

Также в сериале снялись Владимир Мишуков (Порфирий), Владислав Абашин (Свидригайлов), Юлия Снегирь (жена Свидригайлова), Никита Тарасов (Лужин, ухажер Дуни Раскольниковой), Юлия Марченко (мать Раскольникова) и другие.

Действие сериала перенесено в наши дни, но сюжет романа сохранен: отчаявшийся от безденежья Раскольников решает вопрос «тварь ли он дрожащая или право имеет» — и убивает старуху, выдающую микрозаймы.

Режиссером «Преступления и наказания» выступил Владимир Мирзоев («Топи»). Премьера сериала запланирована на осень на «Кинопоиске».

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