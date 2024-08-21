Мишустин заметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России

Россия быстро прогрессирует в деле создания электромобилей, заявил глава правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

«Быстрый прогресс отмечается в секторе создания электромобилей. Одновременно совершенствуются автономные технологии управления», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он отметил, что такие инициативы будут способствовать снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в городах.

В России разработкой и выпуском электромобилей занимается несколько предприятий. Компания «Моторинвест» продает автомобили Evolute, в 2024 году на рынок поставили более 2 тысяч электрокаров.

Сборку копии китайского JAC JS4 под маркой «Москвич 3е» делает завод «Москвич». В 2025 году на московской площадке хотят организовать серийное производство российского электромобиля «Атом».

АвтоВАЗ запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.