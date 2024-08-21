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Мишустин заметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России

Источник:
Sibnet.ru
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Россия быстро прогрессирует в деле создания электромобилей, заявил глава правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

«Быстрый прогресс отмечается в секторе создания электромобилей. Одновременно совершенствуются автономные технологии управления», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он отметил, что такие инициативы будут способствовать снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в городах.

В России разработкой и выпуском электромобилей занимается несколько предприятий. Компания «Моторинвест» продает автомобили Evolute, в 2024 году на рынок поставили более 2 тысяч электрокаров.

Сборку копии китайского JAC JS4 под маркой «Москвич 3е» делает завод «Москвич». В 2025 году на московской площадке хотят организовать серийное производство российского электромобиля «Атом».

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Топ комментариев

AKA-55

Хочет срочников,окей!Пускай отправят его единоверцев с кавказа,а чего нет?)

nicollaich

Говорящяя американская престарелая самоходная игрушка.

SDJ

А в это время бородачей грабящих салоны сотовой связи будут набирать в тыл. Конечно не факт, что это...

-БЕРКУТ-

как будто до этого срочников не отправляли? этот дядя точно на сво находится?да и учитывая какая у нас...