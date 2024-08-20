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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия создала три новых группировки

Источник:
Sibnet.ru
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Группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск» созданы в приграничных районах России, сообщает Минобороны.

Командующие группировок, а также представитель Генерального штаба отвечают «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения», уточнил министр обороны Андрей Белоусов.

Имена руководителей группировок не сообщаются. Известно, что заместителем руководителя Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий стал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, который уже находится в Курской области.

Координационный совет не будет подменять собой оперативное управление войсками, его главной целью станет повышение эффективности обеспечения военнослужащих, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.

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Оборона #Армия
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