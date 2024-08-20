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Умерла старейшая жительница Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Умерла испанка Мария Браньяс Морера, которая до недавнего времени являлась старейшим человеком на Земле. Ее подтвержденный возраст составлял 117 лет и 168 дней, говорится в сообщении на странице женщины в соцсети Х.

Последний день рождения она отметила в марте в доме престарелых, где прожила последние 23 года. В сообщении отмечается, что женщина ушла «во сне, мирно и без боли». До последних дней она вела относительно активный образ жизни и вела блог.

Мария Браньяс Морера родилась в Калифорнии 4 марта 1907 года, куда ее родители эмигрировали за год до появления ребенка на свет. Спустя восемь лет семья вернулась в Испанию и стала жить в Каталонии.

В 1931 году она вышла замуж за врача Жоана Морета и работала рядом с ним медсестрой. У них было трое детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков.

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Жизнь #О людях
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