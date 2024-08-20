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WhatsApp получил новые функции

Источник:
Sibnet.ru
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Бета-версии WhatsApp получили функции с настройкой никнеймов и установкой PIN-кода для защиты от неизвестных собеседников, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности пользователей.

Нововведение с никнеймом было замечено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.11.15. Пользователи этой версии могут установить юзернейм для своего аккаунта, что позволит им скрыть от неизвестных собеседников личный номер.

При этом пользователи, которые знают ник или номер, смогут находить аккаунт по соответствующему параметру, пишет портал WABetaInfo. Отмечается, что старые контакты по-прежнему будут видеть номер телефона.

Кроме того, в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.18.2 была обнаружена необычная функция с блокировкой по PIN-коду входящих сообщений от неизвестных пользователей.

Пользователи смогут выбрать код из как минимум четырех цифр, который поможет ограничить нежелательные сообщения. Так, чтобы кто-то мог впервые написать пользователю, он должен будет ввести пароль. Старые чаты при этом не будут требовать PIN-кода.

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Топ комментариев

AKA-55

Хочет срочников,окей!Пускай отправят его единоверцев с кавказа,а чего нет?)

ld_andrey

С одной стороны логично, иначе какую функцию выполняет срочная армия, пионерский лагерь что ли, с другой...

WIDESCREEN

Хочет как в чечне было в 90.Когда срочников на убой отправляли

Asd10

Вот я не понял... Отслужит год и решит на счет контракта. Ахмат уже не сила???