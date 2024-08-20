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Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Источник:
Sibnet.ru
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Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщил пресс-секретарь МИД этой страны Айхан Гаджизаде.

О том, что вступление страны в организацию находится в работе, говорил 18 августа азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы. 19 августа с визитом в Баку находился российский президент Владимир Путин.

БРИКС сформировался в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, его стали называть БРИКС.

С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять.

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Политика #Мир
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