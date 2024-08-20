НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Москвич» выпустит оригинальный автомобиль российского производства

Источник:
Sibnet.ru
310 1

Российский автозавод «Москвич» в 2026 году завод выпустит новый оригинальный отечественный автомобиль, сообщил коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец.

Речь идет об автомобиле российского производства, который будет оснащен двигателем внутреннего сгорания, а не электрической трансмиссией, пишет телеграм-канал «Автопоток». Сейчас завод проводит необходимую модернизацию.

На этот год план по выпуску автомобилей для завода составляет 27 тысяч автомобилей, в следующем году предприятие намерено собрать от 35 до 40 тысяч машин, уточнил представитель «Москвича».

В настоящее время автозавод под своей маркой выпускает адаптированные копии моделей китайской марки JAC.

Проверка адреса на оптику
Тема: Русские машины
УАЗ рассказал историю названия внедорожника «Патриот»
Первые Lada Iskra сошли с конвейера
Lada подорожали четвертый раз за год
АвтоВАЗ опроверг баснословно низкие цены на Lada в Египте
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Первые Lada Iskra сошли с конвейера
Сбербанк изменил вход в личный кабинет с компьютера
«Мир танков» получит самое масштабное обновление
Жириновский предсказал вторжение ВСУ в Курскую область
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
53
Украина создала в Курской области военную комендатуру
53
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
44
Украина раскрыла политические цели вторжения в Курскую область
28
Операция под Курском обвалила фронт ВСУ в Донбассе
28
Лукашенко призвал Москву и Киев начать мирные переговоры