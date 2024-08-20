«Москвич» выпустит оригинальный автомобиль российского производства

Российский автозавод «Москвич» в 2026 году завод выпустит новый оригинальный отечественный автомобиль, сообщил коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец.

Речь идет об автомобиле российского производства, который будет оснащен двигателем внутреннего сгорания, а не электрической трансмиссией, пишет телеграм-канал «Автопоток». Сейчас завод проводит необходимую модернизацию.

На этот год план по выпуску автомобилей для завода составляет 27 тысяч автомобилей, в следующем году предприятие намерено собрать от 35 до 40 тысяч машин, уточнил представитель «Москвича».

В настоящее время автозавод под своей маркой выпускает адаптированные копии моделей китайской марки JAC.