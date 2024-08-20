«Яндекс» представил новую колонку с грустящей «Алисой»

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с «Алисой». «Станция Лайт 2» оснащена LED-экраном, который может передавать «эмоции» голосового помощника — от удивления до обиды и грусти, сообщает пресс-служба компании.

Технология эмоционального синтеза используется в умной колонке «Яндекса» впервые. Благодаря ей «Алиса» стала учитывать контекст беседы и выбирать подходящую интонацию для ответа, отмечается в сообщении.

Дополнительная опция «Понимать детей» позволит искусственному интеллекту узнавать детский голос и включать подходящие эмоции не только в беседе, но и в конкретных сценариях — например, при чтении сказки на ночь.

Новая колонка также получила усиленный динамик мощностью до 6 ватт с дополнительным акустическим объемом. При этом размер колонки остался компактным, ее удобно брать с собой на дачу. В будущем устройство дополнит портативный аккумулятор.

«Станция Лайт 2» выпускается в трех цветах: фиолетовом, розовом и голубом, позднее появятся модели оранжевого, зеленого и темно-серого цвета. Для украшения корпуса также прилагаются стикеры и маски.