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Начались съемки русского фильма-сказки «Царевна-лягушка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/nashekino_film

Фильм-сказка «Царевна-лягушка» будет снят в жанре комедии, съемки проекта уже стортовали и проходят в Москве.

По сюжету, в пруду городского парка живет лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, о том, как такая же, как она поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку.

Пораженная событиями фильма лягушка принимает все происходящее за действительность и отправляется на поиски стрелы. Правда, вместо нее ловит мячик для гольфа.

Главные роли в комедии исполнят Валентина Ляпина и Александр Метелкин. В актерском составе картины также задействованы Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова и другие. Все сказочные персонажи будут выполнены при помощи трехмерной анимации,сообщила кинопрокатная компания «Наше кино».

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