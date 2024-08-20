Начались съемки русского фильма-сказки «Царевна-лягушка»

Фильм-сказка «Царевна-лягушка» будет снят в жанре комедии, съемки проекта уже стортовали и проходят в Москве.

По сюжету, в пруду городского парка живет лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, о том, как такая же, как она поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку.

Пораженная событиями фильма лягушка принимает все происходящее за действительность и отправляется на поиски стрелы. Правда, вместо нее ловит мячик для гольфа.

Главные роли в комедии исполнят Валентина Ляпина и Александр Метелкин. В актерском составе картины также задействованы Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова и другие. Все сказочные персонажи будут выполнены при помощи трехмерной анимации,сообщила кинопрокатная компания «Наше кино».