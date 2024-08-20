Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит

Германия совместно со странами G7 предоставит Украине кредит в 50 миллиардов евро, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети Х.

«Германия есть и остается самым сильным сторонником Украины в Европе. И мы продолжаем нашу поддержку: кредит в 50 миллиардов евро, который мы запускаем с G7. Это позволит Украине массово закупать оружие», — написал он.

При этом 50 миллиардов евро будут изъяты из доходов от замороженных активов России. Детали соглашения планируется окончательно утвердить после саммита G7, который пройдет в Италии на этой неделе, пишет Bloomberg.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть этих денег находится в бельгийском депозитарии Euroclear.