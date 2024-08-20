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Байден пообещал, что Харрис не склонится перед Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Камала Харрис и Джо Байден
Фото: The White House

Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на президентских выборах никогда «не склониться» перед президентом России Владимиром Путиным, заявил действующий американский лидер Джо Байден.

«Я никогда этого не делал (склонялся перед Путиным). И я обещаю вам, что Камала Харрис никогда этого не сделает, никогда не преклонится», — сказал Байден на национальном съезде Демократической партии.

Глава государства обвинил предшественника, кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в «преклонении перед Россией». «Ни один главнокомандующий никогда не должен преклоняться перед диктатором так, как Трамп преклоняется перед Путиным», — заявил он.

Байден прежде не раз называл российского президента «диктатором» и «тираном» и нелестно высказывался об их отношениях с Трампом. Последнего он характеризовал как «собачонку диктатора».

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Политика #Мир
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