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Бузова открыто начала говорить о своей беременности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Ольга Бузова продолжает создавать интригу вокруг свой личной жизни. Она призналась, что состоит в отношениях, очень влюблена и почти призналась в том, что уже беременна.

В одном их коротких интервью она подтвердила, что у нее есть мужчина, которого она очень сильно любит. Но тут же Бузова отметила, что главное — это когда «внутри живет что-то», указав на живот.

Затем она спросила у интервьюера: «Как вы думаете, будет девочка или мальчик?» а потом сказала, что очень бы хотела двойню и загадочно удалилась. Ранее ведущая публиковала фото в автомобиле на фоне детского кресла.

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