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Основанный на песне «Третье сентября» сериал выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Свадебная комедия «Третье сентября», основанная на песне Михаила Шуфутинского, выйдет на ТНТ и «Кинопоиске» 2 сентября.

В центре сюжета обычный молодой человек по имени Витя (Павел Рассомахин), который собирается узаконить отношения со своей возлюбленной Машей (Арина Постникова). Перед церемонией он решает громко попрощаться с холостяцкой жизнью и вместе с друзьями идет на мальчишник. На следующее утро Витя просыпается с больной головой и частичной амнезией: он забыл, что происходило накануне вечером.

Парень отправляется в загс, но перед регистрацией невеста по какой-то неизвестной причине решает сбежать. Расстроенный герой просит небеса о возможности все исправить и… опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы.

В сериале появится и автор песни «Третье сентября» Михаил Шуфутинский. Он сыграл водителя.

«Я с радостью и большим энтузиазмом отношусь к мему про 3 сентября, который стал популярным благодаря исполненной песне и нашёл место в сериале. Мне это нравится, это все симпатично. Поэтому я с удовольствием согласился принять участие в этом проекте», — цитирует пресс-служба ТНТ певца.

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