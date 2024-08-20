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«Традиционные ценности» спасут Россию от оспы обезьян

Источник:
Sibnet.ru
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Оспа обезьян не представляет опасности для России благодаря «традиционным ценностям» страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для России в целом это (заболевание) в целом не представляет никакой опасности. Учитывая особенности путей распространения оспы обезьян, я абсолютно уверена, что в России с ее традиционными ценностями это заболевание как эпидемическое не опасно. <…> Распространения мы не предполагаем, и его не будет», — сказала Попова в интервью телеграм-каналу Shot.

Глава Роспотребнадзора заверила, что в стране налажена экосистема, которая «хорошо работает» и это «уже проверено». Она напомнила, что ранее в России были зарегистрированы три случая завозной оспы, которую «своевременно выявили и не допустили никакого распространения».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Болезнь впервые была обнаружена у людей в 1970 году на территории Конго. Распространяется через употребление зараженного мяса, тесный контакт с инфицированными животными или людьми. Новая разновидность вируса передается через секс.

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