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Пелагея выиграла суд над бывшим мужем Иваном Телегиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @pelageya_insta

Певица Пелагея выиграла в суде у бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина, который запрещал ей вывозить дочь за пределы страны.

«Гастроли закончились. В суде выиграли. Можно и погулять», — написала Пелагея в соцсети под фотографией с дочкой.

Бывший супруг пытался запретить маме и вывозить их общую дочь Таисию за границу. Вопрос удалось решить только через суд.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году, в 2017 родилась Таисия. Пара развелась в 2020 году. Точных причин разрыва пара не называла, но ходили слухи об изменах со стороны спортсмена.

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