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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска захватили Нью‑Йорк

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Украины
Армия Украины
Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, населенный пункт обороняла 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ, она отступила в сторону села Нелеповка. В настоящее время ведется зачистка и преследование противника, передает РИА Новости.

Нью-Йорк расположен между Горловкой, Авдеевкой и Торецком. Освобождение поселка в перспективе позволит российской армии организовать наступление на Краматорск и Славянск с нескольких сторон.

Населенный пункт Нью-Йорк был основан в конце XIX века немецкими поселенцами. Свое название он носил до 1951 года, когда был переименован в Новгородское. Позднее украинские власти вернули населенному пункту историческое название.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

Удавиков

великолепный актёр, земля пухом

WIDESCREEN

Тут дело такое,когда в политику лезут деятели искусства так и получается.Каждый должен заниматься своим...

mosquito__2010

глупые. самовыпиливающиеся. начали войну в 2014 г. но сами же и стали жертвами своей же глупости и своего...

WIDESCREEN

Я тоже не могу понять почему укропатриоты нерадуются успехам всу.