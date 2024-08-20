Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, населенный пункт обороняла 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ, она отступила в сторону села Нелеповка. В настоящее время ведется зачистка и преследование противника, передает РИА Новости.

Нью-Йорк расположен между Горловкой, Авдеевкой и Торецком. Освобождение поселка в перспективе позволит российской армии организовать наступление на Краматорск и Славянск с нескольких сторон.

Населенный пункт Нью-Йорк был основан в конце XIX века немецкими поселенцами. Свое название он носил до 1951 года, когда был переименован в Новгородское. Позднее украинские власти вернули населенному пункту историческое название.