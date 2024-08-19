Фото редчайшей «рыбы судного дня» появились в Сети

Дайверы сфотографировали редчайшую «рыбу судного дня» — сельдяного короля, который погиб в бухте Ла-Хойя неподалеку от Сан-Диего. Команда смогла вытащить это существо на берег и сообщила о находке экспертам.

Длина обнаруженного сельдяного короля оказалась 3,6 метра, тело лентовидной формы — серебристым. Обычно «рыба судного дня» обитает в глубокой части океана, куда практически не проникает солнечный свет. Именно поэтому ее так трудно обнаружить, пишет Phys.org.

Ученые отметили, что это всего лишь 20-й случай, когда сельдяного короля прибило к побережью США за все время с 1901 года. «Рыба судного дня» — самая длинная из всех костистых рыб. Она может достигать в длину 16 метров.

Появление этой рыбы на поверхности моря издревле считалось предвестником бед. Так, в Японии местные жители верят, что она всплывает на поверхность перед мощными землетрясениями.