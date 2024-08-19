Стало известно новое название Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака t2. Смена названия произойдет в рамках ребрендинга, который компания должна провести до конца 2024 года.

При этом сменить планируется не только название и логотип, но и фирменный стиль. В заявке на черном фоне белым цветом изображены наименование t2 и полоса розового цвета, пишет «Интерфакс».

Срок лицензии шведского холдинга Tele2 на использование бренда Tele2 истекает 31 декабря 2024 года. Российский оператор решил не продлевать срок действия лицензии и провести ребрендинг.

Официальное юридическое лицо сотового оператора Tele2 — компания «Т2 Мобайл», которая принадлежит «Ростелекому».