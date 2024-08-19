Суперлуна взошла над Россией

Жители России в ночь на 20 августа увидят Суперлуние — так называют полную фазу Луны, в которой она находится на максимально близком расстоянии от Земли.

Естественный спутник нашей планеты будет выглядеть больше, чем обычно. Данный период обычно длится до трех дней. В это время полная Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, если сравнивать с полнолунием при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.

Неофициально августовское явление также называют «Осетровой Луной». Такой термин использовали индейцы племени алгонкинов на северо-востоке США, поскольку в эти дни начинался сезон ловли осетров.

Суперлуние официально начнется в 21.26 по московскому времени 19 августа. Это первое из четырех Суперлуний в этом году, явление можно будет наблюдать еще три раза — 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.